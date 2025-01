Aos oito meses de vida, a filha de Sofia Arruda está a começar a introdução alimentar, uma nova etapa que a mamã fez questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

Ao publicar uma fotografia da menina nas stories da sua página de Instagram, com vários alimentos, a atriz acabou por recordar a sua primeira experiência com o filho mais velho, Xavier, de cinco anos.

"E aos oito meses a Olívia está pronta para comer. O Xavier começou a introdução alimentar aos seis meses, com sucesso, e já tinha dois dentes. A Olívia não, ainda não tem nenhum dente", começou por dizer Sofia Arruda.

"Só agora (há 20 dias) começou a aceitar a refeição e é um gosto vê-la comer", rematou.

© Instagram_sofiaarrudagram

De recordar que ambas as crianças são fruto do casamento da atriz com David Amaro.