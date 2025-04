Sofia Arruda celebra uma data muito especial esta terça-feira, dia 22 de abril. Faz precisamente um ano que a filha Olívia nasceu e a data não ficou esquecida.

Depois de ter destacado nas stories a publicação que fez no ano passado a anunciar o nascimento da menina, a atriz fez uma outra partilhar a assinalar o primeiro ano da filha.

© Instagram_sofiaarrudagram

"Há um ano estávamos a receber nos braços a nossa bebé. Foi um dia mágico, tranquilo e que me deixa um quentinho no coração. Agradeço todos os dias por esta bênção", pode ler-se junto de um vídeo com várias imagens da pequena Olívia.

De recordar que Sofia Arruda e o marido, David Amaro, são ainda pais de Xavier, o filho mais velho do casal.

