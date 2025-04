"E este dia chegou: adeus ao cabelo loiro… olá à nova cor." Foi com estas palavras que Sofia Arruda começou por se despedir do look para dar as boas-vindas a um novo visual.

"Esta transformação faz parte da minha personagem nova. Eu sou fã do meu cabelo natural mas estas mudanças são importante na minha profissão. Por isso abraço a mudança embora ainda não me reconheça ao espelho", explicou depois.

Numa outra publicação, também feita no Instagram, Sofia Arruda mostrou que está atualmente ruiva.