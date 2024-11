Sofia Arruda foi mãe pela segunda vez em abril e contou que neste momento a filha, Olívia, tem amamentado "de duas em duas horas à noite".

Ao publicar nas stories da sua página de Instagram uma fotografia onde se mostra visivelmente cansada pelas horas de sono a menos, a atriz deixou um pequeno desabafo.

"Bom dia ou boa noite, já nem sei. A nenuca deve estar num pico de crescimento e pede leitinho de duas em duas horas à noite", escreveu.

© Instagram_sofiaarrudagram

De recordar que além da pequena Olívia, Sofia Arruda é ainda mãe do pequeno Xavier. As crianças são fruto do casamento da atriz com David Amaro.