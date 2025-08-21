Emily Long, uma tiktoker norte-americana foi encontrada morta juntamente com o marido, Ryan Long, e os dois filhos do casal, Parker, de oito anos, e Ryan, de seis, na casa da família em Madbury, uma cidade do estado de Nova Hampshire.

A fatídica descoberta foi feita na passada segunda-feira, 18 de agosto, pela polícia do local.

Segundo a revista People, que cita o jornal Foster's Daily Democrat de New Hampshire, Emily, de 34 anos, disparou contra o marido e os filhos e, de seguida, cometeu suicídio.

O outro filho do casal foi encontrado com vida na residência e encontra-se agora ao cuidado da família.

O que terá levado a este desfecho?

Emily desabafava na sua conta de TikTok sobre o grande problema de saúde que o seu marido, de 48 anos, enfrentava. Ryan tinha sido diagnosticado com cancro no cérebro num estado já avançado e esta dizia sofrer de uma depressão.

Os resultados da autópsia revelam que as crianças morreram com um único tiro na cabeça já o marido foi baleado várias vezes.

O Gabinete do Procurador-Geral de New Hampshire revelou em comunicado: "Com base nas informações disponíveis neste momento, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, 18 de agosto de 2025, a Sra. Long pegou numa arma de fogo em casa e causou a morte de Ryan Long e dos seus dois filhos, Parker e Ryan. Tirou a própria vida imediatamente depois".

A polícia não consegue apontar se "dinheiro" ou "a situação de saúde" foram os fatores que motivaram esta tragédia.

"Acho que o importante é tentar não especular sobre a existência de uma única razão para algo assim acontecer. Homicídio e suicídio geralmente são muito, muito mais complexos do que apenas uma razão", referiram as autoridades.

O último vídeo partilhado por Emily no TikTok

Um dia antes da sua morte, Emily partilhou um vídeo para os seguidores onde referiu que se sentia deprimida mas que estava a tentar sair dessa situação.

"Tenho lutado muito, estou realmente deprimida e tornei-me reclusa, só queria estar com os meus filhos e meu marido. Estou a fazer uma mudança, e ela começa hoje... Estou a esforçar-me para sair da minha depressão e fazer isso pela minha família", revelou.

----

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades (todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende):

Atendimento psicossocial da Câmara Municipal de Lisboa

800 916 800 (24h/dia)

SOS Voz Amiga - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio

800 100 441 (entre as 15h30 e 00h30, número gratuito)

213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 (entre as 16h e as 00h00)

Conversa Amiga

808 237 327 (entre as 15h e as 22h, número gratuito)

210 027 159

SOS Estudante - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio

239 484 020 - 915246060 - 969554545 (entre as 20h e a 1h)

Telefone da Esperança

222 080 707 (entre as 20h e as 23h)

Telefone da Amizade

228 323 535 | 222 080 707 (entre as 16h e as 23h)

Aconselhamento Psicológico do SNS 24 - No SNS24, o contacto é assumido por profissionais de saúde

808 24 24 24 selecionar depois opção 4 (24h/dia)