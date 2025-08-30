Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi surpreenderam tudo e todos ao anunciarem que já eram pais. A reconhecida atriz e o filho de Jon Bongiovi deram a notícia através de uma partilha nas redes sociais - neste caso Instagram - na qual se mostram muito felizes.
Na presente galeria lembramos 10 casos de celebridades de Hollywood (para além deste) que adotaram crianças.
1.Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi
Recentemente, o casal surpreendeu os fãs ao anunciar que tinha adotado uma menina este verão.
Num comunicado emitido no dia 21 de agosto lê-se: "Este verão demos as boas-vindas à nossa doce bebé através da adoção. Estamos para lá de entusiasmado por embarcar neste lindo capítulo enquanto pais em paz e de maneira privada. E agora passamos a ser três".
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciaram que adotaram uma menina© Borja B. Hojas/WireImage
2. Jamie Lee Curtis
Em 1986, Jamie Lee Curtis e Christopher Guest tornaram-se pais depois de adotaram a filha, Annie, pouco após o seu nascimento. Em 1996 adotaram Ruby.
Jamie Lee Curtis e Christopher Guest adotaram duas crianças© Getty Images
3. Lionel Richie
A primeira filha do cantor veio através da adoção. Nicole Richie foi adotada por Lionel e a ex-mulher, Brenda Harvey, quando tinha nove anos.
Lionel Richie e Nicole Richie© Getty Images
4. Madonna
Madonna é mãe de dois filhos biológicos - Lourdes Leon e Rocco Ritchie e de quatro filhos adotivos.
Em 2006, a rainha da Pop adotou David Banda e em 2009 Mercy James. As gémeas Esther e Stella juntaram-se à família em 2017.
Madonna adotou quatro crianças© Instagram_madonna
5. Tom Cruise e Nicole Kidman
Tom Cruise e Nicole Kidman estiveram casados entre 1990 e 2001, período durante o qual adotaram Bella e Connor. Bella entrou para a família em 1992 e Connor em 1995.
Tom Cruise e Nicole Kidman adotaram duas crianças© Getty Images
6. Sandra Bullock
Após o polémico divórcio de Jesse James, em 2010, a atriz de Hollywood iniciou um processo de adoção. Adotou Louis, que nasceu no Louisiana, nesse mesmo ano (e antes do divórcio estar sequer concluído).
Sandra Bullock adotou uma criança© Getty Images
7. Katherine Heigl e Josh Kelley
Katherine Heigl e Josh Kelley adotaram a Naleigh, da Coreia do Sul, em 2009 e Adalaide Marie Hope, do Louisiana em 2012.
Os processos de adoção foram uma verdadeira aventura. Naleigh levou mais tempo do que se esperava a juntar-se ao casal, enquanto que a adoção Adalaide foi uma surpresa de última hora.
Katherine Heigl e Josh Kelley têm dois filhos adotados© Getty Images
8. Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness
Depois de anos de tentativas falhadas para terem um filho biológico, o ex-casal optou pela adoção.
O ex-casal adotou dois filhos© Getty Images
9. Steven Spielberg
O aclamado realizador tem uma grande família. Juntamente com a mulher, Kate Capshaw,este adotou Theo e Mikaela. O cineasta criou também a Starlight Children’s Foundation, que ajuda crianças carenciadas de todo o mundo.
O realizador adotou dois filhos©Getty Images
10. Angelina Jolie e Brad Pitt
O ex-casal de Hollywood é um dos exemplos mais sonantes no que diz respeito à adoção de crianças.
Quando ainda eram casados (o enlace chegou ao fim em 2016) adotaram Maddox, do Cambodja, Pax, do Vietname e Zahara, da Etiópia.
Angelina Jolie e Brad Pitt adotaram três crianças© Getty Images
