Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, que casaram em 2024, surpreenderam os seguidores das redes sociais ao anunciarem que adotaram recentemente uma menina. "Agora somos três", escreveram no comunicado.

A atriz Millie Bobby Brown, de 21 anos e o marido, Jake Bongiovi, de 23 anos, foram pais de uma menina através de adoção, anunciaram esta quinta-feira, 21 de agosto, nas redes sociais. No comunicado partilhado pode ler-se: "Neste verão, recebemos a nossa doce menina através da adoção. Estamos tão entusiasmados para embarcar neste belo próximo capítulo da parentalidade em paz e privacidade", começaram por escrever. No fim da partilha, os atores salientaram com orgulho: "Agora somos três". A história de amor de Millie Bobby Brown e de Jake Bongiovi Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi estão juntos desde 2021 e anunciaram que se iam casar em 2023. Foi na sua página de Instagram que a atriz partilhou uma foto a preto e branco com o anel de noivado e a legenda: "Amo-te há três verões e agora quero-os a todos", uma frase tirada da música 'Lover' de Taylor Swift. Em maio de 2024 os fãs do mundo inteiro ficaram a saber do casamento através do pai do ator, o famoso cantor Jon Bon Jovi. "Eles são ótimos. Eles são absolutamente fantásticos. Foi um casamento de família muito pequeno, a noiva estava linda e Jake está muito feliz. E, sim, é verdade", referiu o artista no programa 'The One Show', da BBC. Saiba Mais: Millie Bobby Brown: Momentos em família ao lado do sogro Bon Jovi Meses depois, em outubro do ano passado, o casal resolveu fazer uma segunda festa de casamento em Itália. Deste evento resolveram partilhar as fotos onde podemos ver que Millie usou quatro vestidos de noiva dos estilistas Galia Lahav, Valentino, Oscar de la Renta, e Vivienne Westwood.

Os ataques e o bullying a Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown começou a sua carreira de atriz quando tinha apenas dez anos de idade. Participou nas séries 'Once Upon a Time in Wonderland' e ainda em episódios de 'Anatomia de Grey', 'NCIS' e ' Uma Família Muito Moderna'.

Mas foi como 'Eleven' na série 'Stranger Things' que ganhou uma grande notoriedade. Nessa altura tinha somente 12 anos e o público acompanhou o seu crescimento ao longo do tempo.

Recentemente a atriz foi alvo de ataques à sua aparência pelo facto de apresentar uma imagem mais envelhecida nas 'red carpets'.

"Cresci à frente de toda a gente e, por algum motivo, as pessoas parecem não conseguir crescer comigo. Em vez disso, agem como se eu devesse ficar congelada no tempo, como se eu ainda devesse ter a mesma aparência que tinha na primeira temporada de 'Stranger Things'. E, por não ter, agora sou um alvo.

Vamos falar sobre os artigos, as manchetes, as pessoas que estão tão desesperadas para destruir as jovens. [...] Isto não é jornalismo. Isto é bullying. Saber que há adultos a falarem com tanto detalhe sobre o meu rosto, o meu corpo, as minhas escolhas, é perturbador. O facto de alguns destes artigos serem escritos por mulheres? Pior ainda.

Eu recuso-me a desculpar-me por crescer. [...] Não vou ter vergonha pela minha aparência, como me visto ou como me apresento", disse a atriz num vídeo partilhado nas redes sociais.