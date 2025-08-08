No passado dia 18 de julho, Dália Madruga e Marcos Tenório Bastinhas abriram o coração numa emotiva conversa que tiveram com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', na TVI. O conhecido toureiro vive um momento particularmente difícil da sua vida, uma vez que luta contra um depressão (que lhe foi diagnosticada no início do ano).
Depois de expor publicamente a sua batalha, Dália Madruga tem recebido o apoio incondicional de muitos seguidores da sua página de Instagram.
Atualmente de férias com o marido e os filhos num local de sonho, Dália atualizou o estado de saúde do companheiro, referindo que uns dias são melhores que outros.
"Tenho recebido muitas mensagens. Obrigada por tanto carinho!", começa por referir.
"Está tudo a correr muito bem nas férias. Algumas pessoas perguntam-me se o meu marido está melhor. O problema da depressão é que não é como outra doença qualquer, que tem prazo de melhoria. Há dias em que se está muito bem, há outros dias em que estamos um bocadinho mais em baixo. Acho que é preciso fazer estas pausas em família, com as pessoas que ama, para ele entender que quer esteja bem ou mal vamos estar sempre a seu lado, mas estamos confiante que vai ficar tudo bem. Vamos devagarinho", completou.
Poderá ver o vídeo ao carregar na galeria.
A importância de se falar sobre a saúde mental
No dia a seguir à entrevista, Dália Madruga fez uma reflexão na sua página de Instagram, destacando a importância de se falar da saúde mental sem tabus ou preconceitos.
"Falámos sobre saúde mental – um tema que ainda assusta muita gente, mas que precisa, urgentemente, de ganhar espaço nas nossas conversas", realçou.
"O meu marido tomou a difícil, mas nobre decisão de partilhar publicamente que está a atravessar uma depressão. Não foi fácil. Mas foi um ato de coragem. Um gesto de amor, não só por ele próprio, mas por todos aqueles que, em silêncio, podem estar a viver algo semelhante e não sabem como pedir ajuda", notou ainda.
Recorde-se que Dália e Marcos estão casados há nove anos. Em comum são pais de Clara, de 10 anos, Alice, de sete, e Joaquim, de três. Dália é também mãe de João, de 17 anos, fruto de uma relação anterior.
Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades (todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende):
Atendimento psicossocial da Câmara Municipal de Lisboa
800 916 800 (24h/dia)
SOS Voz Amiga - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio
800 100 441 (entre as 15h30 e 00h30, número gratuito)
213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 (entre as 16h e as 00h00)
Conversa Amiga
808 237 327 (entre as 15h e as 22h, número gratuito)
210 027 159
SOS Estudante - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio
239 484 020 - 915246060 - 969554545 (entre as 20h e a 1h)
Telefone da Esperança
222 080 707 (entre as 20h e as 23h)
Telefone da Amizade
228 323 535 | 222 080 707 (entre as 16h e as 23h)
Aconselhamento Psicológico do SNS 24 - No SNS24, o contacto é assumido por profissionais de saúde
808 24 24 24 selecionar depois opção 4 (24h/dia)
