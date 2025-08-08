No passado dia 18 de julho, Dália Madruga e Marcos Tenório Bastinhas abriram o coração numa emotiva conversa que tiveram com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', na TVI. O conhecido toureiro vive um momento particularmente difícil da sua vida, uma vez que luta contra um depressão (que lhe foi diagnosticada no início do ano).

Depois de expor publicamente a sua batalha, Dália Madruga tem recebido o apoio incondicional de muitos seguidores da sua página de Instagram.

Atualmente de férias com o marido e os filhos num local de sonho, Dália atualizou o estado de saúde do companheiro, referindo que uns dias são melhores que outros.

"Tenho recebido muitas mensagens. Obrigada por tanto carinho!", começa por referir.

"Está tudo a correr muito bem nas férias. Algumas pessoas perguntam-me se o meu marido está melhor. O problema da depressão é que não é como outra doença qualquer, que tem prazo de melhoria. Há dias em que se está muito bem, há outros dias em que estamos um bocadinho mais em baixo. Acho que é preciso fazer estas pausas em família, com as pessoas que ama, para ele entender que quer esteja bem ou mal vamos estar sempre a seu lado, mas estamos confiante que vai ficar tudo bem. Vamos devagarinho", completou.

Poderá ver o vídeo ao carregar na galeria.