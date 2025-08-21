A edição do presente ano da Feira do Livro do Porto dedica uma homenagem a Sérgio Godinho, cantautor, poeta, romancista e argumentista. As iniciativas em torno desta figura da cultura incluem a plantação de uma tília nos jardins do Palácio de Cristal e a inauguração da exposição “O Meu Sérgio”.

“Falar sobre a Feira do Livro do Porto é falar de cultura e de uma iniciativa plena e fecunda, aberta à participação de todos aqueles que dedicam a sua vida ao livro e à palavra”, sublinha João Gesta, Coordenador de Programação do certame no site que lhe serve de apresentação. De acordo com o mesmo responsável, “adivinham-se 17 dias rutilantes onde não faltarão mesas de debate e conversas com escritores, músicos e figuras ligadas à nossa cultura, concertos, recitais de poesia, momentos de humor, leituras encenadas, sessões de spoken word, sessões de apresentação de livros, cinema, exposições e um cuidado programa infantojuvenil, num total de muitas dezenas de espetáculos grátis”.

Em 2025, o certame reúne mais de cem pavilhões de editores, livreiros e alfarrabistas, combinando venda de livros com programação cultural. No decorrer da Feira do Livro do Porto decorrem as habituais apresentações de livros pela voz dos seus autores como Mónica Baldaque (“As Casas da Vida”) e António Ricardo (“Mulher Insubmissa”), ciclos de conversas, quizzes literários, laboratórios de leitura, sessões de poemas e recitais, como o ciclo “Eu quero a quimera do ouro/Brilhando à luz do teu olhar”. O Consultório de Leitura do Plano Nacional de Leitura está presente para apoiar leitores.

Também as Bibliotecas Municipais do Porto se apresentam na Feira do Livro com uma programação inclusiva e diversificada para todas as idades. Para bebés (quatro meses a três anos) há espetáculos sensoriais como “O Cubo e Descobridores”, combinando música, dança e imagens. Para crianças e famílias, incluem-se oficinas, leituras encenadas e jogos, como “Livros de Ahhh a Zzzz” e “O Jogo das Emoções”.

Feira do Livro do Porto de regresso aos jardins do Palácio de Cristal com centenas de atividades Feira do Livro do Porto

O Laboratório de Arte e Palavra promove criação infantojuvenil, ligando escrita, desenho, som e encenação. O teatro de miniaturas apresenta “Árvore-Nuvem” em sessões intimistas. A performance “Ecos da Biblioteca Sonora” permite experiências de leitura sensorial com música ao vivo. O ciclo de conferências destaca a obra de Camilo Castelo Branco, convidando à redescoberta da literatura portuguesa.

No que toca à programação musical, esta inclui mais de duas dezenas de concertos ao ar livre na Concha Acústica com artistas como B Fachada, Jorge Palma, Luca Argel, Luís Severo e Manel Cruz. Paralelamente, o evento apresenta exposições, leituras encenadas, ciclos de poesia e projeções cinematográficas, incluindo filmes relacionados com o percurso de Sérgio Godinho e François Truffaut.

Para o público infantil e familiar, entre as atividades diárias, encontramos na programação espetáculos como “Lilliput – Jogamos Histórias”, “Bernardo e a Borboleta do Vale do Torga” e teatro sensorial, além de contos e intervenções murais.

Feira do Livro do Porto de regresso aos jardins do Palácio de Cristal com centenas de atividades Feira do Livro do Porto

Fundada em 1930, a Feira do Livro do Porto tem vindo a ser organizada pela Câmara Municipal do Porto desde meados da década de 2010. Ao longo das décadas, passou por vários locais da cidade, incluindo a Avenida dos Aliados, a Praça do General Humberto Delgado, a Praça de Mouzinho de Albuquerque e o Pavilhão Rosa Mota, antes de se fixar nos Jardins do Palácio de Cristal.

Em 2025, a feira está aberta de segunda a quinta-feira, das 12h00 às 21h00; sexta-feira, das 12h00 às 22h00; sábado, das 11h00 às 22h00; e domingo, das 11h00 às 21h00. As atividades decorrem nos Jardins do Palácio de Cristal e na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.