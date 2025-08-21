O festival abrirá portas na sexta-feira, dia 5, às 15h00, prolongando-se até às 23h00, e nos dois dias seguintes, sábado e domingo, decorrerá entre as 10h00 e as 23h00 e as 10h00 e as 21h00, respetivamente. A programação incluir dezenas de palestras, workshops, aulas práticas, concertos, meditações, momentos artísticos e muito mais.

Os stands e atividades abrangem diversas terapias complementares, como Reiki, Acupunctura, Reflexologia, Feng Shui, Terapia de Som, Cromoterapia, Florais, Mesa Quântica, Numerologia e Cristaloterapia. Estarão também representadas as áreas da cosmética natural, nutrição, alimentação saudável, artesanato e esoterismo.

Entre os principais destaques desta edição está a sessão de “Meditação pela Paz no Mundo”, marcada para dia 6, às 17h00, com líderes religiosos e espirituais de diferentes credos e comunidades. “Apesar da diversidade de crenças, o objetivo será evidenciar a espiritualidade como força unificadora num tempo que exige diálogo, cooperação e esperança. O encontro será seguido por 20 minutos de meditação conjunta e por um momento musical com os músicos brasileiros Sílvia Nazário e Cláudio Kumar”, informa a organização do Festival de Bem-Estar.

Ainda no sábado, pelas 12h00, decorrerá uma “Grande Sessão de Ioga do Riso”, dinamizada por Márcio Fidalgo, “que convida os participantes a redescobrir o poder da gargalhada como ferramenta de bem-estar, libertação do stresse e despertar da felicidade interior”, lemos na comunicação que acompanha a apresentação da iniciativa.

Mais tarde, às 18h30, Pablo Robles e Anne de Bragança, do projeto Kin Experiences, orientarão uma Sessão de Rebirthing (VibrA Renascimento), com base na respiração consciente e música e que promove libertação e alinhamento interior. Esta atividade está sujeita à aquisição de um bilhete adicional com um custo de 27€.

No dia seguinte, pelas 11h00, a Federação Portuguesa de Ioga organizará uma Mega Aula de Ioga aberta a todos os visitantes. O festival receberá também a visita de Dada Gunamuktananda, monge iogue e professor de meditação norte-americano, que no dia 7 de setembro, às 12h00, orientará a Palestra “Meditação: A Experiência Suprema”. Através dela, partilhará a sua visão sobre a ligação entre consciência individual e universal e o impacto desta perceção no bem-estar interior.

Ao longo dos dias, decorrerão também várias palestras e práticas de Constelações Sistémicas, Familiares e Organizacionais, orientadas por profissionais, como Fernando Freitas, Paula Matos, Maria Gorjão Henriques, Paula Ponces, Hellen Fonseca, Susana D’Oliveira Filipe, Mónica Magano, Hellen Vieira da Fonseca, Teresa Brandão e Bruno Pereira, abrindo espaço para explorar padrões ocultos nas famílias, nas escolas e nas organizações.

A programação inclui ainda vários momentos musicais com mantras, kirtans, música étnica e sound healing, que prometem criar ambientes de partilha e elevação coletiva.

O Festival de Bem-Estar conta com um espaço criança que integra atividades de ioga em família, música, teatro, origami, mindfulness e jogos criativos, destinados a diferentes faixas etárias. Haverá também uma zona de restauração com opções vegetarianas, vegan e biológicas, para que a experiência seja completa.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Ticketline.