Inês Simões tem motivos para sorrir! A comentadora da TVI revelou nas redes sociais que conseguiu concretizar um sonho: comprar uma casa com vista para o mar. No Instagram, a figura pública partilhou diversas imagens do seu novo lar, as quais poderá ver na galeria.

"Mais um sonho realizado: a minha nova casa, com vista mar. Fruto do meu trabalho, com esforço e passo a passo. Nada me foi dado de mão beijada (a não ser a educação e os valores que agradeço todos os dias aos meus pais)", começou por dizer.

"Agora é tempo de a transformar no lar da minha família e vou mostrar-vos cada momento! Perdoem-me o outfit, mas ando em mudanças e a vida real é esta!", concluiu.

Corpo renovado e casa a estrear: a nova vida de Inês Simões

No passado mês de maio, Inês Simões, de 41 anos, submeteu-se a uma cirurgia estética que lhe proporcionou o corpo com que sempre sonhou. Numa entrevista ao Fama ao Minuto, a comunicadora falou sobre esta decisão.

"Senti que estava na hora de retirar os implantes mamários pois sentia-me muito pesada, parte da coluna, e muito 'cheia' da parte de cima, sobretudo em televisão", sublinhou.

Dois meses depois da operação, Inês Simões revelou-se totalmente recuperada. Numa partilha no Instagram, refletiu sobre a sua imagem.

"Para quem me segue e não sabe, eu comecei a trabalhar como modelo aos 17 anos, sempre com um cuidado quase feroz com a minha imagem. Aos 20, entrei nos icónicos Morangos com Açúcar e essa pressão manteve-se — sempre a olhar para o corpo como algo que tinha de estar "no ponto".

Hoje, aos 42, olho para esta foto e penso: que bom é sentir-me finalmente confortável na minha própria pele. Não é sobre o tamanho, o peso ou as medidas… é sobre a paz que encontramos cá dentro. E essa, meus amigos, é a melhor forma de estar em forma", observou.

Para que é que serviu a cirurgia?

Inês Simões submeteu-se à cirurgia com o objetivo de retirar os implantes mamários que colocou no passado e ainda realizar uma mastopexia - intervenção que, de acordo com a clínica LMR [Luísa Magalhães Ramos], "envolve a remoção do excesso de pele das mamas, o reposicionamento do tecido mamário e a elevação dos mamilos e aréolas".

A comunicadora notou que este foi o realizador de um "sonho", uma vez que já não se encontrava feliz com os seus seios.

Questionada sobre a possibilidade de voltar ao bloco de operações para uma nova intervenção estética com vista a melhorar a sua imagem, a comentadora dos reality shows da TVI não hesitou em afirmar: "Já fechei a nível de cirurgias".