Luís Miguel Santos, ex-participante do programa da SIC 'Casados no Paraíso', foi internado no hospital onde se submeteu a uma delicada cirurgia aos intestinos. O diagnóstico apontava uma diverticulite (inflamação de sacos ou bolsas que se desenvolvem através de fraquezas da parede do cólon, refere o site da CUF).

A informação foi avançada em primeiro lugar pela sua mãe, Teresa Santos, na página de Instagram.

"Esta noite o meu menino Luís Miguel Santos foi operado aos intestinos. Uma crise de diverticulite. Hoje quando o fui visitar pediu-me orações. Posso-vos pedir para rezarem pelo meu menino?", referiu a progenitora do treinador.

O assunto era mais delicado ainda porque Luís está prestes a ser pai pela primeira vez da pequena Maria Luíza. "Ele vai ser pai daqui a poucas semanas.... Ajudem-me a pedir a Deus e a Nossa Senhora para ele estar em casa quando a Maria Luíza chegar", fez ainda questão de dizer Teresa.

Qual é o atual estado de saúde de Luís Miguel Santos?

Mafalda Marçalo, a sua companheira, partilhou nas redes sociais que este se encontra a melhorar.

"O papá mais guerreiro já se encontra estável! Deus é enorme. Queremos agradecer todo o apoio carinho e amor de todos", escreveu numa partilha.

Mais tarde mostrou o namorado já a caminhar pelo hospital onde os dois referiram que estavam na "hora do passeio romântico".

O treinador de cavalos deixou ainda descansados os seguidores do Instagram ao esclarecer:

"Estou a iniciar aqui o processo de recuperação, foi um grande susto, mas a vida continua. E que venha de lá a Luisinha para animar os meus dias. Já vi que a vida vai de um dia para o outro. Tão depressa estamos cá, como a seguir vamos embora", referiu, agradecendo o apoio que tem recebido nos últimos dias. "Nem eu sabia que tinha tantos amigos e tanta gente a gostar de mim", confessou.

Ainda se lembra da participação de Luís Miguel Santos no 'Casados no Paraíso'?

O treinador de cães participou no formato da SIC apresentado por Cláudia Vieira, entre setembro de 2023 e janeiro de 2024. Foi lá que conheceu Carina Lopes com quem acabou por casar.

A premissa do programa consistia em ir para uma ilha paradisíaca onde os concorrentes encontravam a cara-metade já no altar. Depois os casais teriam que sobreviver com condições mais precárias já que tinham apenas uma cabana e poucos objectos do dia a dia.

A relação durou alguns meses até que anunciaram a separação em junho de 2024. Em entrevista a Júlia Pinheiro, Luís apontou um motivo para o término.

"É tudo muito recente, foi o dia a dia que nos tramou. Eu sou uma pessoa mais caseira e acabo por passar muito tempo em casa e não me permite ter uma vida social mais ativa e a Carina tem a vida dela. […] Nunca houve faltas de respeito, faltas de educação. O paraíso afinal era só na ilha. Aqui, não é bem um paraíso", confessou o ex-participante.