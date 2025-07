Inês Simões, de 41 anos, submeteu-se no início de maio a uma cirurgia estética que lhe trouxe maior confiança e o corpo com o qual há muito sonhava. Dois meses depois e já completamente recuperada, a comentadora, atriz e apresentadora não podia estar mais feliz com o resultado alcançado.

Esta terça-feira, 1 de julho, Inês Simões teve o seu primeiro dia de praia já com autorização médica para apanhar sol e exibir as suas novas curvas.

"Agora sim, começou oficialmente o meu verão e já posso dar os mergulhos todos e apanhar sol, já com um novo look e sempre com muito protetor solar", enalteceu através da sua página oficial de Instagram.

A cirurgia de Inês Simões centrou-se em reduzir o tamanho dos seios, melhorando a sua autoestima mas, claro, obrigando a alterações no guarda-roupa.

"Preciso também de trocar todos os meus biquínis (parte superior), mas isso é o menos. [...] E agora chegou a hora de deixar esta cor de lula para trás", brincou ainda.

Às suas palavras, Inês Simões juntou uma fotografia na qual posa na praia em biquíni. A imagem mostra o resultado final da cirurgia estética pela qual a comunicadora tanto ansiou.

"Senti que estava na hora de retirar os implantes mamários pois sentia-me muito pesada"

Numa entrevista recente ao Fama ao Minuto, Inês Simões revelou alguns detalhes sobre a cirurgia estética à qual se submeteu e ainda explicou as suas motivações.

"Senti que estava na hora de retirar os implantes mamários pois sentia-me muito pesada, parte da coluna, e muito 'cheia' da parte de cima, sobretudo em televisão", disse ao conversar com o nosso site, semanas depois da intervenção.

Os detalhes da cirurgia

A cirurgia estética à qual Inês se submeteu teve como objetivo retirar os implantes mamários que colocou no passado e ainda realizar uma mastopexia - intervenção que, de acordo com a clínica LMR [Luísa Magalhães Ramos], "envolve a remoção do excesso de pele das mamas, o reposicionamento do tecido mamário e a elevação dos mamilos e aréolas".

Ainda que nesta altura da sua vida tenha sido crucial a remoção dos implantes mamários, a comunicadora assegurou-nos que não se arrepende de os ter colocado no passado.

Para Inês esta cirurgia representou "o realizar de um sonho" que a "acompanhava há muito tempo, pois não estava feliz com os seios".

Numa das emissões do extra do 'Big Brother' na qual marcou presença depois do procedimento, chegou mesmo a notar o quanto estava feliz "por conseguir fechar uma camisa", algo que antes era uma tarefa difícil de executar.

Questionada sobre a possibilidade de voltar ao bloco de operações para uma nova intervenção estética com vista a melhorar a sua imagem, a comentadora dos reality shows da TVI não hesitou em afirmar: "Já fechei a nível de cirurgias".

