Foi no dia 5 de maio que Inês Simões entrou no bloco operatório para submeter-se a uma cirurgia estética que tinha dois grandes objetivos: dar-lhe maior confiança na sua imagem e melhorar a qualidade de vida.

"Senti que estava na hora de retirar os implantes mamários pois sentia-me muito pesada, parte da coluna, e muito 'cheia' da parte de cima, sobretudo em televisão", explicou em declarações ao Fama ao Minuto.

Inês contou-nos os motivos que a levaram a recorrer à cirurgia e ainda os detalhes da intervenção, que visou retirar os implantes mamários que colocou no passado e ainda uma mastopexia - cirurgia que, de acordo com a clínica LMR [Luísa Magalhães Ramos], "envolve a remoção do excesso de pele das mamas, o reposicionamento do tecido mamário e a elevação dos mamilos e aréolas".

Apesar de ter optado pela remoção, Inês Simões assegurou que não se arrepende de ter colocado as próteses a determinada altura da sua vida e está agora focada no "resultado final" desta intervenção, que significou "o realizar de um sonho" que a "acompanhava há muito tempo, pois não estava feliz com os seios".

Quanto à recuperação, a comentadora dos reality shows da TVI não podia estar mais tranquila. Voltou ao trabalho em televisão quatro dias depois e, garante, tem agora maior qualidade de vida: "Hoje é tudo muito mais fácil e prático".

"Ainda não consigo ver o resultado final, mas acredito que vou ficar super contente", disse.

A respeito da possibilidade de em breve voltar a recorrer a uma intervenção estética, Inês Simões, de 41 anos, garantiu: "Já fechei a nível de cirurgias".