Inês Simões não podia estar mais feliz com os resultados da cirurgia estética à qual se submeteu recentemente. A comentadora retirou os implantes mamários que colocou no passado e ainda fez uma mastopexia.

"Não tenho palavras para expressar como me sinto feliz por conseguir fechar uma camisa", notou na noite de segunda-feira, 26 de maio, ao mostrar o look que elegeu para marcar presença no 'Extra do Big Brother'.

"Senti que estava na hora de retirar os implantes mamários pois sentia-me muito pesada, parte da coluna, e muito 'cheia' da parte de cima, sobretudo em televisão", disse ainda a respeito do tema em declarações recentes ao Fama ao Minuto.



© Reprodução Instagram -Inês Simões

