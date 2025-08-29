Desde avarias inesperadas a emergências médicas, dispor de uma lista atualizada pode fazer a diferença entre uma resolução eficaz e um agravamento do problema. A Loja do Condomínio partilha porque é tão importante manter esta informação em dia e como o fazer corretamente.

1. Porque é essencial atualizar os contactos?

As emergências não se adivinham, pelo que ter contactos desatualizados pode atrasar a resolução de problemas urgentes. Seja para contactar polícia, bombeiros, técnicos de manutenção ou mesmo o administrador do condomínio, uma lista de contactos atualizada é uma ferramenta indispensável para proteger os moradores e o edifício.

2. Que contactos devem estar disponíveis?

A lista de emergência do condomínio deve incluir:

- Serviços de emergência (112, bombeiros locais e polícia);

- Contactos do administrador do condomínio ou da empresa de gestão;

- Técnicos responsáveis por elevadores, sistemas de segurança e outros equipamentos essenciais;

- Empresas de serviços como limpeza, eletricidade ou canalização;

- Números dos condóminos em caso de necessidade de comunicação urgente.

3. Como manter os contactos atualizados?

Reveja a lista de contactos pelo menos uma vez por ano, idealmente em assembleia de condóminos. Qualquer alteração nos prestadores de serviços ou mudança de administração deve ser imediatamente refletida na lista. Coloque esta informação num local acessível, como no quadro de avisos ou numa aplicação digital, se disponível.

4. E o envolvimento dos condóminos?

É importante que todos os moradores entendam a relevância desta informação. Peça aos condóminos para atualizarem os seus dados pessoais, como números de telemóvel e emails, e informe-os sobre como aceder à lista de emergência.

Manter os contactos de emergência do condomínio atualizados é uma responsabilidade partilhada por todos. A Loja do Condomínio lembra que este pequeno gesto pode salvar vidas, evitar danos e garantir uma gestão mais eficiente em momentos de crise. Porque em emergências, a preparação é o melhor aliado.