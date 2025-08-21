O cantor Lil Nas X foi hospitalizado esta quinta-feira, 21 de agosto, depois de ser apanhado pela polícia nas ruas de Los Angeles em roupa interior enquanto cantava e gritava.

Os moradores da região contactaram as autoridades que se deslocaram ao local e perceberam que o artista apresentava sinais de overdose. De seguida, Lil Nas X foi levado para o hospital.

Nos vídeos obtidos pelo TMZ, gravados por um condutor, é possível ver o cantor, de 26 anos, apenas de cuecas e de botas de cowboy enquanto desfilava pela famosa avenida Ventura Boulevard. O seu discurso não é coerente mas é possível ouvir que se refere a uma "festa".

Assim que a polícia o encontrou a deambular pela rua, este tentou resistir e chegou mesmo a ser algemado pelas autoridades que contactaram os paramédicos. De seguida foi logo levado para o hospital.

Uma fonte das autoridades referiu que o músico pode enfrentar futuras acusações. O seu atual estado de saúde não foi divulgado e os representantes ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Veja, abaixo, o vídeo.

É de referir que nos últimos dias, o artista tinha feito várias partilhas insólitas no Instagram. Alterou o seu nome para "QUEEN MADELINE" e mostrou ainda a sua casa com vários objetos espalhados.

Nos comentários os fãs mostraram preocupação. "Ele está a ter episódios psicóticos", "Consigo perceber que ele não está bem"; "Devemos ligar a alguém?" e ainda "Espero que fique tudo bem", são alguns dos comentários deixados numa das publicações.

Lil Nas X e o mais recente problema de saúde

Em abril deste ano, o artista foi internado no hospital por ter ficado sem conseguir mexer o lado direito do rosto, tal como mostrou aos seguidores das redes sociais.