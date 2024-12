As imagens do artista com o também músico Cody Jon não passaram despercebidas aos olhos da imprensa internacional.

Lil Nas X foi visto em público e não estava sozinho. De acordo com o TMZ, o artista foi fotografado com o alegado namorado, o também músico Cody Jon. A dada altura, aliás, Lil Nas X pode ser visto a dar um beijinho na bochecha de Cody Jon, isto enquanto caminhavam por Los Angeles, no passado sábado. As imagens não tardaram a chegar à imprensa internacional e a serem partilhadas nas redes sociais.