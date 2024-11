Morgan Freeman foi 'apanhado' numa rara saída à noite com amigos, tendo desfrutado de um jantar no Giorgio Baldi em Santa Monica, no dia 24 de novembro.

De acordo com o E! News, o ator, de 87 anos, manteve-se discreto com uma camisa de flanela com botões, um boné e calças pretas. Um detalhe que também não passou despercebido foi a luva que estava a usar na mão esquerda - que tem usado às vezes desde que sofreu um acidente de carro em 2012.

As novas imagens de Morgan Freeman não só chegaram à imprensa internacional, como também não tardaram a ir parar às redes sociais.

Leia Também: Já não escondem! Chiara Ferragni e herdeiro da Pirelli 'apanhados' juntos