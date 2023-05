Lil Nas X foi uma das caras conhecidas que mais se destacou este ano na Met Gala. Para a ocasião, o rapper não optou por um conjunto, pois foi quase nu.

Lil Nas X surgiu no evento com o corpo todo pintado de prateado, apenas usando um fio dental para cobrir as partes íntimas e umas botas de salto alto.

Outro detalhe que saltou à vista foram os brilhantes colocados no corpo, sobretudo as pérolas à volta do pescoço e rosto.

O artista estava irreconhecível com este visual único, que foi desenhado pelo maquilhador Pat McGrath, que colou cinco mil pedras e 218.784 cristais Swarovski. Um trabalho que demorou mais de dez horas até ficar pronto, segundo o Page Six, que cita um comunicado da Swarovski.

Veja as imagens da galeria.

