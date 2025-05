Heidi Klum regressou à passadeira vermelha da Met Gala na segunda-feira, dia 5 de maio, depois de ter estado no evento pela última vez há 12 anos.

Nesta edição da cerimónia, a supermodelo, de 51 anos, optou por um visual clássico, sem arriscar muito. Heidi Klum deslumbrou com um elegante vestido Vetements preto, sem alças, com pequenos detalhes prateados, comprido, e que combinou com sapatos de salto alto também pretos e um (pouco vistoso) colar em prata. Veja algumas imagens na galeria e recorde ainda o look que a celebridade usou em 2013.

O evento decorreu no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e o tema era 'Superfine: Tailoring Black Style'.

