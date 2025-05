Heidi Klum foi um dos rostos que não faltaram à Met Gala na segunda-feira, dia 5 de maio, e foi revelada uma curiosidade sobre o look que a supermodelo usou no evento.

Segundo o que a própria contou à InStyle, Heidi Klum, de 51 anos, só viu o vestido três dias antes da cerimónia.

"Vi o meu visual pela primeira vez há apenas três dias", contou em conversa com a revista.

"Nunca recebi um esboço, uma fotografia ou um vídeo do meu look durante o processo de criação", acrescentou. "Como estava a trabalhar com o Guram Gvasalia, da Vetements - um designer em quem acredito plenamente e confio na visão dele -, tinha a certeza que ele iria criar o melhor look possível", explicou.

A gala, recorde-se, decorreu no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e o tema este ano era 'Superfine: Tailoring Black Style'.

