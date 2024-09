Heidi Klum cumpriu um novo marco na sua carreira. Apesar de estar na indústria da moda há mais de três décadas, a modelo estreou-se na passerelle da Paris Fashion Week.

O seu primeiro desfile na icónica Semana da Moda de Paris aconteceu na sexta-feira, 27 de setembro, no Vetements' Spring 2025.

Klum desfilou com um look preto, com calças de pele, uma camisola com a palavra 'Polizei' (polícia, em alemão), e um casaco 'oversize'.

A modelo publicou um vídeo na sua conta de Instagram. "@vetements_official obrigada Guram por me teres incluído no teu espetáculo. Adorei e adoro-te", lê-se na legenda do vídeo.

Carregue na galeria para ver mais fotografias do desfile da Vetements, que contou também com Gigi Hadid e Travis Scott na passerelle, e com Camila Cabello, Ice Spice, Bella Thorne, e Normani na fila da frente.

Leia Também: Gigi Hadid desfila com vestido feito de fita cola e tropeça. Veja o vídeo