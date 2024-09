Gigi Hadid desfilou na Paris Fashion Week na sexta-feira, 27 de setembro, e quase caiu na passerelle.

Num vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver a modelo a usar saltos altos amarelos e a tropeçar. Porém, Hadid recuperou como uma profissional e continuou a desfilar.

O que também chamou a atenção, foi o look que a modelo usou. Gigi desfilou com um vestido feito inteiramente de fita cola da empresa de transporte DHL (amarela e com o logotipo a vermelho).

A modelo, que usou o cabelo cortado ao estilo Bob e com ondas, não levava nenhum tipo de acessório.

Leia Também: Filha de Gigi Hadid completou quatro anos! Celebrações duraram uma semana