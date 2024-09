Ontem, dia 19, foi dia de festa para Gigi Hadid. A filha da conhecida modelo, Khai, completou quatro voltas ao sol. A manequim fez questão de destacar a data através de uma amorosa partilha na sua página de Instagram, na qual mostrou a festa de aniversário da menina.

"A nossa menina completa quatro anos hoje e nós celebrámos a semana inteira! Ela adora animais (os fantásticos também), música, o Baby Yoda, tudo o que tem a ver com a natureza e insetos, [a série] 'Descendentes', tudo o que dá para espremer e em miniatura, e se conseguir fica na água até escurecer", revela.

"É curiosa, aventureira, amorosa e inteligente", faz ainda saber, notando que "tem orgulho em ser sua mãe".

"Obrigada pelos melhores quatro anos da minha vida - lembras-me que é preciso viver ao máximo cada dia, das maneiras mais simples e bonitas", completa.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento terminado da modelo com Zayn Malik, antigo membro dos One Direction.