Enquanto o namorado Bradley Cooper marcou presença no Super Bowl com a pequena Lea (filha em comum com Irina Shayk], Gigi Hadid surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com imagens da filha Khai, este domingo.

A menina, de quatro anos, fruto da relação terminada da modelo com Zayn Malik, foi mais uma vez o grande destaque da publicação que a mamã fez na rede social, onde podemos ver, entre várias imagens, ternurentas fotografias da pequena Khai.

Na legenda da partilha, Gigi referiu que as imagens não são de agora, pois já as querias ter mostrado "no final de 2024". "Mas apanhei uma gripe no início do ano", acrescentou, justificando assim a razão de não ter feito a partilha mais cedo. "De qualquer forma, sinto-me sempre muito abençoada. Envio amor para vocês onde quer que estejam", completou.

