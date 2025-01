Bella Hadid partilhou duas fotografias da sua casa de infância destruída pelas chamas devido aos incêndios que deflagram no sul da Califórnia, em Los Angeles.

"Quarto de infância", realçou Bella na imagem em questão.

A propriedade de luxo - onde Yolanda educou as filhas, Bella e Gigi - aparecia com frequência no reality show 'Real Housewives of Beverly Hills'.

A propriedade, conhecida como Carbon Canyon Estate, chegou a ser arrendada por Kylie Jenner. Contudo, agora já não existe.



© Instagram - Bella Hadid



© Instagram - Bella Hadid

O mais recente dono da propriedade tinha-a colocado à venda em julho de 2024, por 35 milhões de dólares.

Recorde-se que a casa foi vendida em 2015.

Leia Também: Incêndios na Califórnia. Paris Hilton perde casa de praia de dez milhões