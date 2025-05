A namorada de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, destacou-se na passadeira vermelha da 4.ª edição da Gala Global Anual do The King's Trust, em Nova Iorque, na quinta-feira, dia 1 de maio.

A modelo, de 26 anos, esteve no evento que juntou nomes como Heidi Klum ou FKA Twigs, e não passou despercebida com o look que escolheu usar na ocasião.

Vittoria Ceretti estava com um vestido comprido, transparente, deixando em evidência parte da roupa interior, tendo optado por não usar sutiã. Veja nas imagens que estão disponíveis na galeria.

