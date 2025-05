Leonardo DiCaprio estreou-se na Met Gala com a namorada, Vittoria Ceretti, na segunda-feira, dia 5 de maio, mas não passou pela passadeira vermelha.

De acordo com a imprensa internacional, depois de Vittoria Ceretti ter passado pela 'red carpet' com um vestido azul Moncler x EE72, o ator, de 50 anos, juntou-se à companheira, de 26, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. E há uma fotografia em que se pode ver ambos, que foi obtida pela Vogue.

Na referida imagem, que já está a circular nas redes sociais, DiCaprio tem a mão à frente da cara para esconder o seu rosto da câmara. O artista estava com um elegante fato escuro com um laço a combinar e camisa branca.

Veja ainda na galeria a passagem de Vittoria Ceretti pela passadeira vermelha e o look que escolheu usar no evento.

