Georgina Rodríguez estreou-se na passadeira azul da Met Gala esta semana, contudo, o visual deixou muito a desejar. Desde logo, a namorada de Cristiano Ronaldo foi comparada à princesa Diana, que usou um vestido parecido também no mesmo evento.

O assunto foi comentado no programa 'V+Fama', com António Leal e Silva a tecer duras críticas à escolha de Gio.

"A Georgina não foi muito feliz no boneco total, acho que está ali uma grande confusão. As joias com o vestido, com a make up, com o cabelo (…) uma coisa péssima", afirmou.

"O problema da Georgina, na minha opinião, é que ela não é bem aconselhada, não vai buscar os melhores", notou ainda, dando como exemplo Madonna, que contratou consultores de moda e criadores para a vestirem.

"A Georgina pertence àquela grupeta do 'eu sei, eu posso, eu quero, eu mando, faço o que quero porque sou rica', com todo o respeito, mas é a imagem com que ficou. E é mal aconselhada", completou.

