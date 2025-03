Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio começaram a namorar em 2023, mas a relação tem sido bastante discreta.

Porém, a modelo italiana, de 26 anos, falou pela primeira vez sobre o relacionamento.

Na revista Vogue francesa, Vittoria revela que os dois se conheceram em "Milão", apesar de "não querer entrar em muitos detalhes".

Mais à frente na entrevista, Ceretti falou ainda do facto de ser conhecida pela sua relação e não pelo seu trabalho.

"Assim que estás numa relação com alguém com mais seguidores do que tu, tornas-te a 'namorada de' ou 'namorado de'. Isso pode ser extremamente irritante [...] Não é correto pensar que podes ter uma relação com quem quiseres e tudo devido aos rótulos que te podem colocar".

