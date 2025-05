Stevie Wonder estreou-se na Met Gala, que decorreu na segunda-feira, dia 5 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. E não esteve sozinho no evento.

O artista, de 74 anos, contou com a companhia da família, tendo posado ao lado da mulher, Tomeeka Robyn Bracy, e do filho Kailand Morris. E combinaram o look em preto e com brilho, todos da Sergio Hudson.

O visual de Stevie Wonder foi o que deu mais nas vistas, isto porque o cantor tinha uma espécie de capa com uma enorme cauda, que juntou a umas calças e um 'casaco'. Veja na galeria.

