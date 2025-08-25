Lil Nas X foi acusado de quatro crimes depois de, alegadamente, ter agredido agentes policiais ao ser encontrado a andar quase nu, apenas em cuecas, na rua, em Ventura Boulevard, na passada semana.

O Departamento Policial de Los Angeles informou que o rapper de 'Old Town Road', cujo nome verdadeiro é Montero Lamar Hill, terá reagido com agressividade quando os agentes o abordaram na passada quinta-feira, 21 de agosto.

Uma fonte da polícia revelou à NBC News que o artista deu dois socos num dos agentes.

Documentos apresentados no Tribunal Supremo de Los Angeles mostram que o rapper é acusado de três crimes de agressão a agentes de autoridade e um por de resistência à detenção.

Lil Nas X foi hospitalizado por overdose

O cantor Lil Nas X foi hospitalizado esta quinta-feira, 21 de agosto, depois de ser apanhado pela polícia nas ruas de Los Angeles em roupa interior enquanto cantava e gritava.

Os moradores da região contactaram as autoridades que se deslocaram ao local e perceberam que o artista apresentava sinais de overdose. De seguida, Lil Nas X foi levado para o hospital.

Nos vídeos obtidos pelo TMZ, gravados por um condutor, é possível ver o cantor, de 26 anos, apenas de cuecas e de botas de cowboy enquanto desfilava pela famosa avenida Ventura Boulevard. O seu discurso não é coerente mas é possível ouvir que se refere a uma "festa".

Assim que a polícia o encontrou a deambular pela rua, este tentou resistir e chegou mesmo a ser algemado pelas autoridades que contactaram os paramédicos. De seguida foi logo levado para o hospital.

Não se sabe o atual estado de saúde da celebridade.

Nas redes sociais, a última publicação que o músico fez foi no dia 20 de agosto, um dia antes do sucedido.

