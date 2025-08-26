O cantor Lil Nas X foi libertado esta segunda-feira, 25 de agosto, após ter pago uma fiança de 64 mil euros, segundo a revista People.

De acordo com a publicação, durante a audiência no tribunal, o artista declarou-se inocente de todas as acusações e permanecerá em liberdade durante o decorrer do processo. Dia 15 de setembro volta a tribunal para uma audiência.

Se o cantor for condenado pode apanhar uma pena de cinco anos de prisão. O juiz exigiu ainda que Lil Nas X frequentasse quatro reuniões semanais dos Narcóticos Anónimos como medida cautelar.

O intérprete ficou preso durante o fim de semana, sem direito a fiança, para ser ouvido pelo juíz na segunda-feira.

O que é que aconteceu?

O artista foi sido apanhado, na passada quinta-feira, 21 de agosto, a vaguear pelas ruas de Los Angeles, Estados Unidos da América, apenas de roupa interior.

Os moradores da Ventura Boulevard chamaram a polícia que, quando chegou perto dele, percebeu que este apresentava sinais de overdose.

Foi hospitalizado e, mais tarde, foi detido por ter agredido com socos um dos agentes.

As acusações de Lil Nas X

O cantor de 'Old Town Road' está, desta forma, a ser acusado de quatro crimes.

Os documentos apresentados no Tribunal Supremo de Los Angeles mostram que o rapper cometeu três crimes de agressão a agentes de autoridade e outro de resistência à detenção.