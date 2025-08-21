Carolina Pinto, a noiva de Marco Costa, começou uma grande transformação física em fevereiro deste ano. Em pouco meses, a influencer perdeu cerca de dez quilos, reduziu a massa gorda, aumentou a massa muscular e tem vindo a partilhar que se sente mais confiante do que nunca.

Esta quinta-feira, Carolina fez outro balanço sobre o impacto que esta mudança teve na sua vida e principalmente na autoestima.

"Durante anos escondi-me atrás de roupa, evitava calções, evitava todas as roupas que me evidenciavam aquilo que eu menos gostava em mim porque simplesmente nunca me senti bem comigo.

Foram anos de insegurança, anos de comparações constantes, de olhar ao espelho e não reconhecer a mulher que lá estava. Havia sempre aquela sensação de que nunca seria suficiente, de que nunca iria conseguir mudar", começou por escrever a influencer.

Leia Mais: Menos 10 kg. Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, sofre transformação

E quando é que tudo mudou?

"Um dia decidi que merecia mais. Mudei a minha alimentação e comecei a treinar e, acima de tudo comecei a mudar a forma como falava comigo mesma. Não foi fácil… aliás não é fácil.

Houve dias em que quis desistir, em que o peso das dúvidas foram maiores que a minha força mas mesmo assim não parei.

Hoje, não celebro apenas o número na balança. Celebro a coragem que tive em acreditar em mim, celebro a coragem de me encontrar no caos que me fui perdendo. Celebro cada treino que fiz mesmo sem vontade, celebro cada refeição consciente, cada passo que dei em direção à mulher que sempre sonhei ser.

Foram lutas silenciosas, comigo e com o espelho. Este caminho ensinou-me que cuidar de mim jamais será vaidade e sim amor próprio", revelou Carolina Pinto.

No fim desta partilha, a criadora de conteúdos digitais deixa uma palavra de incentivo para quem a segue. "Este post é para todas as pessoas que já se sentiram presas dentro do seu próprio corpo: é possível mudar, é possível recomeçar. Se estás desse lado a duvidar de ti… acredita: um dia vai valer cada esforço", concluiu.

O desabafo sentido de Marco Costa: "Não estou bem"

O noivo de Carolina Pinto, Marco Costa, com quem tem uma filha, Maria Emília, partilhou recentemente nas redes sociais que se sente em baixo por sentir a pressão de ser o pilar da família e dos amigos.

"Não estou bem. Não por um motivo. Não por drama. Mas porque às vezes, mesmo os mais fortes partem por dentro… em silêncio" [...] é duro ser sempre o exemplo.

Duro ser quem todos procuram… e não saber para onde ir quando se sente perdido. Há dias em que o peso que carrego cá dentro não se vê. E o pior? É sentir-me só, mesmo rodeado de gente [...] Este texto não é um pedido de ajuda. É um grito para todos os homens que, como eu, aprenderam a calar tudo para parecerem fortes", completou o empresário.