Joana Pinto foi uma das participantes do programa 'Secret Story 3', 'Secret Story - Desafio Final' e 'Secret Story - Desafio Final 3'.
A estudante do norte entrou com o objectivo da fama já que queria ser atriz. Esta quinta-feira, 21 de agosto, o programa 'Dois Às 10' recebeu alguns ex-participantes para falar da experiência e Joana fez um balanço da sua prestação.
"O 'Secret Story' mudou a minha vida"
Joana hoje em dia é empresária e tudo devido ao reality show que "mudou a sua vida".
"Nós tínhamos muitas presenças. Fazíamos muito dinheiro. Era muito fácil, eras capaz de ganhar 1500, 2000 euros num fim de semana", revelou.
Quando saiu conseguiu, Joana conseguiu montar o seu próprio negócio que dura até aos dias de hoje.
"Tenho uma loja online e uma loja física. Os números que nós atingimos eram impossíveis se não fosse a visilibidade e credibilidade que tenho. A cara é familiar, nos negócios é muito mais fácil. Nós é que fazemos a nossa imagem, dizer tudo para aparecer não vale", garantiu.
O próximo 'Secret Story' terá um prémio "nunca antes visto".
A próxima edição de 'Secret Story', a nona, regressa à antena da TVI já no próximo mês de setembro.
Cristina Ferreira será a apresentadora mas a maior novidade é o prémio "único e irrepetível". O grande vencedor vai levar para casa 250 mil euros.
O 'Big Brother Verão' está na reta final
Faltam cerca de três semanas para o fim do reality show que fez sucesso este verão. 'Big Brother Verão' foi apresentado por Maria Botelho Moniz e trouxe concorrentes 'de peso'.
Eduardo Ferreira, João Oliveira, Bruno de Carvalho, Daniela Santos, Fábio Paim, Salvador Crisball, Manuel Melo, Daniela Ventura, André Filipe, Ana Catharina, Luíza Abreu e Marta Cruz já abandonaram a casa mais vigiada do país.
Sobram ainda: Afonso Leitão, Viritato Quintela, Catarina Miranda, Jéssica Vieira, Kina, Bruna e Ana Duarte.
A grande final será dia 12 de setembro e traz muitas novidades.
"No dia 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe um direto a Gala Final do 'Big Brother Verão' numa emissão especial.
Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto uma noite memorável.
Em palco, Maria Botelho Moniz recebe os finalistas e vários artistas musicais, prometendo espetáculo, emoção e festa até ao último minuto. Uma final histórica que não vai querer perder", pode ler-se no comunicado da TVI.
