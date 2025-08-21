Joana Pinto foi uma das participantes do programa 'Secret Story 3', 'Secret Story - Desafio Final' e 'Secret Story - Desafio Final 3'.

A estudante do norte entrou com o objectivo da fama já que queria ser atriz. Esta quinta-feira, 21 de agosto, o programa 'Dois Às 10' recebeu alguns ex-participantes para falar da experiência e Joana fez um balanço da sua prestação.

"O 'Secret Story' mudou a minha vida"

Joana hoje em dia é empresária e tudo devido ao reality show que "mudou a sua vida".

"Nós tínhamos muitas presenças. Fazíamos muito dinheiro. Era muito fácil, eras capaz de ganhar 1500, 2000 euros num fim de semana", revelou.

Quando saiu conseguiu, Joana conseguiu montar o seu próprio negócio que dura até aos dias de hoje.

"Tenho uma loja online e uma loja física. Os números que nós atingimos eram impossíveis se não fosse a visilibidade e credibilidade que tenho. A cara é familiar, nos negócios é muito mais fácil. Nós é que fazemos a nossa imagem, dizer tudo para aparecer não vale", garantiu.

O próximo 'Secret Story' terá um prémio "nunca antes visto".

A próxima edição de 'Secret Story', a nona, regressa à antena da TVI já no próximo mês de setembro.

Cristina Ferreira será a apresentadora mas a maior novidade é o prémio "único e irrepetível". O grande vencedor vai levar para casa 250 mil euros.