Escondido por muros caiados, num terraço em pleno bairro da Graça, em Lisboa, o espaço abre apenas no verão e funciona como extensão independente do restaurante Plano. O projeto, “No Jardim”, tem lugares limitados e um horário próprio, distinto do funcionamento habitual.

O menu degustação apresenta cinco pratos, desenhados pelo chef Vítor Adão, servidos com quatro vinhos (ou opção sem álcool). A proposta tem o valor de 140€ e pode ser adaptada a restrições alimentares, mediante aviso prévio.

Entre as sugestões do menu estão ostras com maçã e vinagrete de romã, tártaro de atum com batata-doce e leche de tigre, corvina com esmagada de batata de Chaves e molho de espumante, bife do lombo com tomate coração de boi e beldroegas, e sobremesa de manjericão e baunilha.

Plano Morada: Rua da Bela Vista à Graça 126, Lisboa, Portugal

Horário: Segunda a sexta-feira das 19h às 00h. Sábado e domingo das 12h30 às 15h30 e das 19h às 00h.

Contacto: +351 933404461

Mail: reservas@planorestaurante.com

O Plano é recomendado pelo Guia Michelin e pelo Guia Repsol, foi eleito “Restaurante do Ano 2024” nos Prémios Grandes Escolhas, é membro da Chaîne des Rôtisseurs e recebeu o título de “Restaurante Revelação 2020” pelo Boa Cama Boa Mesa. Aberto desde agosto de 2019, no mesmo espaço onde funcionou em tempos uma quinta no século XIX, trata-se do primeiro restaurante a solo do chef Vítor Adão.

Já o conceito “No Jardim” assume-se como sazonal e limitado, com funcionamento apenas nos meses de verão e mediante reserva.