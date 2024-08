Sofia Arruda teve o seu coração 'apertado' por instantes esta sexta-feira, 23 de agosto. Isto porque foi dia de vacinas para ambos os filhos.

Por isso, a atriz fez questão de ir depois passear com as crianças para "desanuviar", como explicou numa storie que fez na sua página de Instagram.

"Depois de vacinas de ambos, viemos desanuviar. Não sei quem fica pior, mãe ou filhos", confessou numa fotografia das crianças captada no Oceanário de Lisboa.

De recordar que a atriz é mãe de Olívia, que nasceu em abril, e do pequeno Xavier, ambos fruto do casamento com David Amaro.

