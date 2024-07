O pequeno Xavier, filho mais velho de Sofia Arruda e David Amaro, foi acampar com o pai.

No Instagram, a atriz mostrou uma fotografia do menino, de cinco anos, no parque de campismo e uma outra imagem do carro da família com uma tenda.

"Notícias das férias pai e filho. Eu amo que eles tenham estes dias só os dois, a construir memórias e a criar ainda mais laços", disse a atriz na legenda das imagens. "Daqui a uns anos a Oli junta-se a esta equipa de exploradores da natureza", acrescentou, referindo-se à filha mais nova, Olívia, que nasceu em abril.

Enquanto que o filho e o marido estão a desfrutar da aventura pela natureza, Sofia Arruda ficou por casa com a filha bebé. Veja na galeria.

