"Três meses desta nenuca boa". Foi com estas palavras que Sofia Arruda começou por legendar a nova fotografia da filha que publicou na sua página de Instagram esta segunda-feira, dia 22 de julho.

"Já procura as próprias mãos, não se 'cala', sorri até com os olhos e quando me vê (desculpa pai mas tu sabes) o mundo dela brilha de outra forma e eu fico no céu… Tempo, vai com calma", partilhou ainda a mamã na legenda da imagem.

A bebé Olívia, recorde-se, nasceu no dia 22 de abril e é fruto do casamento da atriz com David Amaro. O casal tem ainda em comum o filho Xavier, de cinco anos.

