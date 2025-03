Sofia Arruda recorreu mais uma vez ao Instagram para assinalar publicamente mais um mês de vida da filha, Olívia, que está quase a completar o primeiro ano de vida.

Esta segunda-feira, dia 24 de março, a menina completa 11 meses e o dia foi destacado na rede social com novas imagens da bebé.

"11 meses da minha nenuca pirata. 'Ahhh, as meninas são mais calmas, vais ver. Está bem...", comentou a mamã 'babada' na legenda das imagens que mostram ainda o filho mais velho, Xavier.

As crianças, recorde-se, são fruto do casamento da atriz com David Amaro.

