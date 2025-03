Nesta quarta-feira, 19 de março - Dia do Pai em Portugal - Sofia Arruda aproveitou para se declarar ao marido.

A atriz publicou duas fotografias de David Amaro com os filhos do casal, Olívia e Xavier.

"A sorte que temos cá em casa com este paizão! Eu tenho total consciência disso e agradeço todos os dias, porque nos saiu a sorte grande", começou por escrever na legenda.

"Mas quero deixar beijinho muito grande neste dia a todas as mães que são pais, aos tios, avós, padrinhos e claro aos pais que adoram ser pais!", prosseguiu.

"Continuo a achar que celebrarmos o dia da família em vez do dia do pai/mãe fazia mais sentido e deixava os miúdos mais tranquilos face às diferenças. Mas isso sou eu que vivi isso na pele e ainda hoje me custa pensar que era "obrigada" a fazer prendas para um pai que não existia", relembrou por fim.

Recorde-se que Sofia Arruda e David Amaro estão juntos há mais de 14 anos.

Leia Também: Carnaval? Sofia Arruda está noutro 'mood'. O da filha