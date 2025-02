A anafilaxia é imprevisível e pode acontecer a qualquer pessoa independentemente da idade ou género. Pode ocorrer em pessoas com diagnóstico prévio de alergia mas também pode ser a sua primeira manifestação.

O contacto com o alergénio pode ocorrer por diversas vias: por ingestão dos alimentos ou medicamentos, por inalação, por injeção da picada de uma abelha ou vespa ou medicamentos injetáveis ou por contacto direto com o látex, exercício físico ou exposição ao frio. Nas crianças as causas mais frequentes são os alimentos, nomeadamente o leite, o ovo, os frutos secos, o peixe. Nos adultos são os fármacos.

A maioria dos doentes apresenta reações cutâneas, vermelhidão, borbulhas ou babas, edema dos lábios, da língua e das pálpebras, comichão na palma das mãos e dos pés e simultaneamente queixas respiratórias, cardiorrespiratórias, sensação de desmaio e morte iminente.

O doente que está a ter uma reação anafilática deve remover o alergénio que está a causar a reação e chamar de imediato o 112. Enquanto a ajuda médica não chega, o doente deve ser colocado deitado numa posição confortável. No caso de ser um doente já diagnosticado, deve administrar de imediato a caneta de adrenalina.

Saiba mais neste vídeo

As explicações são da médica Ana Castro Neves, imunoalergologista na Clínica Lusíadas Sacavém.