1. Se já estiver grávida, a pílula do dia seguinte afeta o bebé

Falso - Se a pílula de emergência não for eficaz e a mulher engravidar, o fato de a ter utilizado, não vai perigar o desenvolvimento do feto, nem condicionar complicações para a mulher durante a gravidez. De qualquer forma, a contraceção de emergência não se destina à utilização durante a gravidez e não deve ser tomado por nenhuma mulher em caso de suspeita de gravidez.

2. A contraceção de emergência tem efeitos secundários

Falso - Definitivamente, a contraceção de emergência hormonal não tem efeitos secundários. Pode ter alguns efeitos adversos que são transitórios tais como náuseas. É um verdadeiro mito a ideia de que a CE causa dificuldade em engravidar no futuro, alterações hormonais ou qualquer outro tipo de complicação na vida fértil da mulher.

3. A contraceção de emergência é abortiva

Falso - Não se deve confundir os contracetivos de emergência com o aborto, uma vez que estes não interrompem a gravidez mas atuam antes que esta aconteça, evitando o encontro de um espermatozoide com o óvulo. Quando não há ovulação, não há gravidez. A pílula do dia seguinte atua inibindo e adiando a ovulação. Isto significa que os espermatozoides que cheguem às trompas de Falópio já não conseguirão originar uma gravidez.

É importante recordar que a pílula de emergência não é 100% eficaz pois pode acontecer que toma ocorra já na fase ovulação onde a pílula de emergência não é eficaz ou que a toma mesmo sendo na fase pré-ovulatória não seja eficaz. Se estiver grávida, a contraceção de emergência não irá interromper a sua gravidez. Em resumo, a contraceção de emergência não interrompe a gravidez, não é abortiva.

4. A contraceção de emergência não pode ser tomada mais do que uma vez por ano

Falso - A contraceção de emergência hormonal deve ser usada sempre que a mulher tenha risco de ter uma gravidez não desejada. O que significa relações sexuais sem contraceção ou sem contraceção adequada (esquecimento da pílula por exemplo). Repetir muitas vezes a toma da contraceção de emergência significa que a mulher deve rever o seu plano contracetivo.

Do ponto de vista prático, se uma mulher utilizadora de pílula, por exemplo, tem de tomar varias vezes CE por esquecimento da pílula, deve aconselhar-se com o seu medico para mudar de método

5. A contraceção de emergência mata

Falso - A pílula do dia seguinte é segura e não mata.

6. A pílula do dia seguinte protege de infeções sexualmente transmissíveis

Falso - Não, o único contracetivo que protege de infeções sexualmente transmissíveis é o preservativo.

7. A pílula do dia seguinte aumenta os comportamentos de risco

Falso - Já foi amplamente estudado noutros países da Europa, que a divulgação da contraceção de emergência não promoveu o abandono do uso de contraceção de forma regular nem contribuiu para o aumento das infeções de transmissão sexual. Estudos científicos demonstram que facilitar o acesso à pílula do dia seguinte não aumenta o comportamento de risco contracetivo ou sexual.

8. A contraceção de emergência é proibida em Portugal

Falso - A contraceção de emergência hormonal com levonorgestrel e acetato de ulipristal esta disponível em Portugal, sendo a primeira de venda livre em farmácia e em todos os estabelecimentos autorizados para a venda de medicamentos e a segunda de venda livre em farmácia.A contraceção de emergência com DIU de cobre esta disponível em Portugal, nas consultas de Planeamento Familiar e serviços de urgência de ginecologia do Serviço Nacional de Saúde e em regime privado.

9. A contraceção de emergência é pouco segura

Falso - A contraceção de emergência é totalmente segura e, portanto, todas as mulheres, independentemente do seu estado de saúde ou da idade podem fazer contraceção de emergência.

A pílula de emergência pode ser repetida durante o ano ou durante a vida, devendo ser utilizada sempre que o risco de gravidez se coloque. Mas os profissionais de farmácia deverão ter em atenção que a repetição da contraceção de emergência significa que o método de contraceção que a mulher utiliza não é o adequado. Daí que devemos considerar que a compra de contraceção de emergência é uma oportunidade para informação sobre os métodos de contraceção de uso regular.

10. O retorno à fertilidade após a toma da pílula do dia seguinte fica ameaçado

Falso - A contraceção de emergência hormonal bloqueia temporariamente a ovulação pelo que a mulher deve retomar de imediato o método contracetivo ou iniciar de imediato de um método contracetivo.