A contraceção é umas das áreas mais inovadoras e dinâmicas na saúde da mulher com a evolução dos conceitos e a criação de uma sociedade contracetiva. Desta forma promoveu um dos direitos fundamentais das mulheres/casais: liberdade e opção de escolha para viver de melhor forma a sua sexualidade. As explicações são do médico ginecologista Cláudio Rebelo.

