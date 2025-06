Foi através de uma nota que deixou nas stories da sua página de Instagram que Nuno Ribeiro confirmou que foi assistido no final do concerto em Évora.

Depois de ter subido ao palco na Feira de São João, na noite da passada sexta-feira, dia 27 de junho, o cantor precisou de assistência médica e explicou tudo numa breve nota que partilhou na rede social.

"Após o concerto em Évora, na passada sexta-feira, precisei de assistência no local devido a uma intoxicação alimentar. Agradeço aos bombeiros presentes todo o cuidado e profissionalismo", começou por escrever no domingo, dia 29 de junho, referindo depois que se encontra a recuperar.

"Felizmente, consegui estar presente no concerto em Ponte da Barca e, agora, já estou em casa e a recuperar."

Por fim, fez questão de agradecer todo o carinho que recebeu: "Obrigado a todos pelo carinho e pelas mensagens de preocupação!"

Comunicado de Nuno Ribeiro© Instagram_nunoribeiro_oficial

A notícia sobre a assistência a Nuno Ribeiro foi inicialmente avançado pelo 'O Digital', que referiu "o artista se sentiu indisposto já na zona de bastidores". Na altura, relataram ainda, chegou a estar em cima da mesa a hipótese de o cantor ser hospitalizado. No entanto, acabou por não acontecer.

Devido a esta indisposição, Nuno Ribeiro viu-se obrigado a cancelar uma entrevista e a sessão de autógrafos que iram acontecer depois do espetáculo em Évora.

Também nas stories da sua página de Instagram, antes de partilhar o comunicado, Nuno Ribeiro fez questão de deixar uma mensagem de carinho ao público de Ponte da Barca, espetáculo que aconteceu um dia depois de ter estado em Évora.

Publicação de Nuno Rubeiro© Instagram_nunoribeiro_oficial

Nuno Ribeiro - que se destaca com vários temas muito conhecidos como 'Maria Joana' - subiu ao palco no Mercado do Vinho, no sábado, dia 28 de junho.

De recordar, lá fora, Beyoncé também viveu um momento marcante este fim de semana. Não foi por motivos de saúde, mas ficou igualmente em destaque na imprensa devido a uma falha técnica durante o concerto em Houston.

A artista estava a cantar '16 Carriages' num carro que estava suspenso em cima da plateia, no NRG Stadium, quando o suporte ficou a inclinado. Parem, parem, parem", pediu ao microfone ao interromper a atuação.

Após terem descido o carro, com Beyoncé dentro do mesmo, a cantora saaiu por breves momentos antes de regressar de novo ao palco.