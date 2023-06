Lewis Capaldi tomou a decisão de suspender a sua digressão mundial depois no último sábado ter sofrido uma crise em palco enquanto atuava no festival Glastonbury, no Reino Unido.

"Ficou claro no sábado que preciso de dedicar mais tempo a cuidar da minha saúde mental e física para poder continuar a fazer o que amo por mais tempo", declarou nas redes sociais o jovem músico, de 26 anos, que em setembro do ano passado revelou ter sido diagnosticado com síndrome de Tourette.

"A verdade é que ainda estou a aprender a adaptar-me ao impacto da Tourette", confessou ainda, explicando que vai agora dedicar-se mais à sua saúde.

No último sábado ao cantar 'Someone You Loved' começou a ter tiques e espasmos. As suas dificuldades para dar seguimento ao tema ficaram claras e ao aperceberem-se os fãs começaram a cantar em uníssono, desta forma deram-lhe tempo para conseguir 'recuperar'.

Leia Também: Lewis Capaldi sofreu crise em palco e foi ajudado pelos fãs. Eis o vídeo