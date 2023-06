Lewis Capaldi sofreu em palco um momento com tanto de inesperado como de emotivo enquanto atuava no Glastonbury, histórico festival de música do Reino Unido.

O músico, de 26 anos, que em setembro do ano passado revelou ter sido diagnosticado com síndrome de Tourette, teve uma crise enquanto atuava.

Ao cantar 'Someone You Loved' começou a ter tiques e espasmos. As suas dificuldades para dar seguimento ao tema ficaram claras e ao aperceberem-se os fãs começaram a cantar em uníssono, desta forma deram-lhe tempo para conseguir 'recuperar'.

Apesar das tentativas, Lewis Capaldi não conseguiu continuar a cantar. Emocionado com o carinho que estava a receber, preferiu descer as escadas do palco e juntar-se aos milhares que assistiam ao seu concerto e que a plenos pulmões entoavam um dos seus temas de maior sucesso.

O momento foi registado em vídeo e está agora a tornar-se viral, comovendo todos os que com ele se cruzam.

Em junho deste ano, recorde-se, Lewis Capaldi anunciou um afastamento provisório dos palcos que durou três semanas. Na época, justificou o cancelamento de diversos espetáculos referindo que precisava de recuperar de efeitos causados pela síndrome de Tourette.

