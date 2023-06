Lewis Capaldi, cantor britânico de 26 anos, anunciou um afastamento provisório dos palcos que durará três semanas, o qual, por conseguinte, levou ao cancelamento dos espetáculos que tinham marcados para este período de tempo.

O músico, diagnosticado com síndrome de Tourette, afirmou num comunicado que emitiu na sua conta de Twitter que precisava de fazer uma pausa para recuperar.

"Esta é uma mensagem difícil, que me magoa muito em escrever, mas sinto muito em dizer que vou cancelar os compromissos a partir da agora até tocar em Glastonbury, a 24 de junho", começa por referir.

"Tem sido um tempo maravilhoso com este novo álbum e ver o apoio de toda a gente vai além daquilo que sonhei. Posto isto, os últimos meses têm sido física e psicologicamente desafiantes", revela.

"Preciso de tirar um momento para descansar e recuperar, para estar no meu melhor e pronto para Glastonbury e para todos os outros concertos a seguir de maneira a que possa continuar a fazer isto. Preciso de tirar estas três semanas para ser o Lewis de Glasgow, de passar algum tempo com a minha família e amigos a fazer as coisas normais da vida que são importantes para me sentir melhor. Espero que toda a gente perceba", diz ainda, notando que lamenta o dinheiro que os fãs tenham gasto para assistir aos espetáculos.

"Estou a receber ajuda e a ser apoiado por pessoas incríveis à minha volta pelas quais sou grato. Não tomo nada por garantido e mal posso esperar para estar de volta novamente", completa.

Recorde-se que em setembro do ano passado, Capaldi revelou ter sido diagnosticado com síndrome de Tourette. No documentário 'How I’m feeling now', da Netflix, o cantor revelou que a doença lhe tem trazido uma série de obstáculos à sua carreira.

"Fico sem ar e as minhas costas doem-me muito, quando tento fazê-lo [tocar piano], o que é muito assustador. Fico desorientado, sinto como se algo estivesse a acontecer na minha cabeça e começo a transpirar. Todo o meu corpo começa a fazer o que o meu ombro faz e começo a ter convulsões. Sinto que vou ficar assim para sempre ou morrer", descreveu.

