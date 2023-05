Lewis Capaldi foi visto a passear de mãos dadas com a namorada, Ellie MacDowall, por Los Angeles, na passada sexta-feira, de acordo com a People.

O cantor e compositor não passou despercebido enquanto caminhava por West Hollywood num momento mais descontraído.

O casal estará a namorar desde novembro do ano passado, altura em que foram vistos juntos pela primeira vez.

No mês passado, o cantor de 'Before You Go' falou sobre a relação em entrevista com Scott Mills, da BBC Radio 2, e garantiu que "estava a ir muito bem".

De recordar que Lewis Capaldi disse recentemente que poderá vir a terminar a sua carreira no mundo da música devido ao síndrome de Tourette.

